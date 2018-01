Una jove de Salou composa una cançó a Diana Quer

El vídeo compta amb més de 240.000 reproduccions a Instagram

La jove de Salou Luna Molina ha composat una cançó dedicada a Diana Quer en la que vol mostrar el seu recolzament als seus familiars i amics i a totes les víctimes de violència masclista. Molina la va pujar, fa sis dies, al seu Instagram ( _mxyy ) i ha assolit més de 240.000 reproduccions. Per la cantant, «això algun dia ha d’acabar, volem ser lliures i no tenir por». Gràcies a la cançó, Molina ha augmentat els seus seguidors a Instagram i ja compta amb 15.700.La germana de Diana Quer, Valeria, no va dubtar en compartir el vídeo de Molina i li va dedicar unes paraules d’agraïment «Sense paraules, emociona no només amb la seva veu sinó amb les seves paraules».Com que Instagram només li permetia pujar un vídeo d’un minut, Molina va decidir crear un compte a Youtube per tal de pujar la cançó sencera, que dura tres minuts. Aquesta compta ja amb 37.606 reproduccions.