Un lladre roba en un pis de Salou accedint-hi a través d'una bastida exterior

El detingut va buidar tot l’immoble de matinada i en menys de quatre hores

Actualitzada 10/01/2018 a les 13:10

A plena matinada del passat dilluns 30 de desembre, un individu va aprofitar la bastida exterior instal·lada a un edifici del carrer Carles Buigas de Salou per tal d’accedir a un habitatge i cometre un robatori amb força al domicili. Després d’iniciar una investigació, els Mossos van aconseguir detenir el presumpte lladre aquest dilluns 8 de gener. El detingut és un home de 36 anys, nacionalitat italiana i resident a Salou arrestat per un delicte de robatori amb força a l’interior del domicili.L’home va accedir, gràcies a la bastida, a la terrassa de l’habitatge en qüestió, va trencar el vidre de la balconera i va entrar a l’immoble. Un cop a dins, va desmuntar el pany de la porta d’accés a l’habitatge i en diversos viatges va anar traient directament per l’escala tot tipus d’objectes de l’interior. L’home es va endur electrodomèstics, menjar, begudes, roba i complements, entre d’altres.Després de diverses indagacions i dels indicis recollits per la policia científica al lloc dels fets, els agents van poder identificar i detenir el presumpte autor del robatori el passat dilluns. El detingut, amb nombrosos antecedents per delictes patrimonials, va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.