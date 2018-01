Salou instal·larà un punt de recàrrega per a cotxes elèctrics

Es posarà a la Via Roma i permetrà realitzar la recàrrega de dos vehicles simultàniament

Actualitzada 10/01/2018 a les 16:01

La capital de la Costa Daurada instal·larà un punt de recàrrega semi-ràpida a la Via Roma, just davant de l’accés al Mercat Municipal, que permetrà la recàrrega de dos vehicles de manera simultània. Es tracta d’una zona comercial ubicada en el centre de la població, amb un volum considerable de trànsit de vehicles, i, per tant, es preveu que amb la instal·lació d’aquest punt s’incrementi el número d’usuaris potencials de vehicles elèctrics.Per dur a terme aquest projecte, s’eliminaran dos places existents de zona blava d’aparcament, per tal de garantir una disponibilitat permanent per la recàrrega. A més, aquest punt de recàrrega serà de multimode, per permetre l’accés a diferents tipus de vehicles elèctrics. El pressupost d’execució per contracte ascendeix a 21.775,12 €, IVA inclòs, amb un període d’obres de 5 setmanes.