Quan la logística es feia amb carros

Aquest diumenge, 14 de gener, Valls acollirà la 39a edició de la Festa dels Tres Tombs

Actualitzada 09/01/2018 a les 19:56

Més de tres-cents cavalls i més de cent carros i cavalleries tornaran a desfilar pels carrers del nucli històric de Valls el pròxim diumenge, 14 de gener, en el marc de la 39a edició dels Tres Tombs de Sant Antoni.La cita dona el tret de sortida del calendari festiu a Valls, però també al Camp de Tarragona, ja que cada any aplega milers d’espectadors atrets per l’espectacle. «No tenim manera de saber quanta gent ve cada any a Valls, però si comptem que a la Festa de la Calçotada hi ha unes 25.000 persones, podem pensar que pels Tres Tombs n’hi ha prop de 10.000», apunta Marc Buqué, vicepresident de la Societat de Sant Antoni.Aquest any, com a novetat, es recuperarà el dinar de germanor al restaurant El Tast, amb la voluntat de posar el punt final a la festa i alhora estrènyer llaços d’amistat entre els participants.La festa també ha renovat la seva imatge, amb un cartell que trenca la línia seguida fins ara, i que és obra d’Octavi Torné. L’il·lustrador tarragoní és l’autor del cartell de la Baixada del Pajaritu del 2013, així com de la imatge i cartell oficial de les festes de Carnaval de Tarragona del 2016 i del 27è Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona. Al cartell, Torné hi ha unit els tres elements que fan únics els Tres Tombs de Valls. D’una banda, l’escenari on se celebra, el centre històric, que hi és representat en la figura del Campanar. En segon lloc, el conjunt de carros i carruatges, que es mostra amb la presència del carro gran de la societat de Sant Antoni, el que tanca la comitiva i el més esperat als tombs de l’Ajuntament. I, finalment, el tercer element, indestriable de la festa, la gran quantitat de gent que cada any treballa per organitzar-la: «creia interessant que poguéssim homenatjar tota la gent que fa possible aquesta celebració, per això he volgut que hi hagués una persona al cartell», va explicar l’autor.Els Tres Tombs de Valls començaran a les 11.30h. El moment més esperat arribarà al final, quan en el tercer tomb, els carros enfilin des de la plaça del Blat el carrer Major, en el tram conegut popularment com a Tombs de l’Ajuntament. Un dels altres moments esperats del recorregut és el pas de la comitiva pel carrer de Sant Antoni, durant el segon tomb. Allà, amb l’església oberta i el Sant a la porta, i amb el toc manual de campanes, el mossèn farà la ritual benedicció dels participants. Un cop finalitzat el pas de la comitiva per aquest indret, el mossèn també beneirà totes les bèsties que es congreguin a les portes de l’església.Els Tres Tombs de Valls van ser declarats Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 2010. La constància escrita més antiga dels Tres Tombs vallencs se situa el 1879, quan el Diario Vallense parla extensament de la festa de Sant Antoni Abat i de les tradicionals curses al voltant de l’església. L’any 1899 hi ha la primera referència de la cercavila del dia 16.