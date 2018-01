El sindicat policial comença l’any denunciant la manca de roba d’hivern

El sindicat USPAC del cos de Mossos d’Esquadra ha començat l’any demanant, un cop més, roba d’hivern pels agents que han de patrullar a les comarques del Priorat, la Conca de Barberà, la Terra Alta o la Ribera d’Ebre, entre d’altres, on es registren temperatures sota zero, glaçades, boires i humitat. Els agents que donen servei en aquests indrets de l’interior de la demarcació no tenen dret a disposar de roba tèrmica perquè «l’administració diu que aquestes comarques no són zones gèlides». La resposta que han obtingut fins ara ha estat aquesta i que, amb la nova uniformitat per capes –de la qual encara no disposen–, els agents no passaran fred.Davant d’aquesta manca de solucions immediates, el sindicat USPAC demana als responsables de l’administració «que prenen aquestes decisions (els quals estan asseguts en despatxos, on a l’hivern estan calents i, a l’estiu, fresquets) que vinguin a un torn de treball, sobretot de nits, a patrullar amb nosaltres». El sindicat va més enllà i afegeix que, «si volen, els nostres delegats els podran acompanyar».USPAC, d’altra banda, demana als agents que treballen en aquestes zones d’interior que si passen fred «a causa de la pèssima uniformitat que tenim de dotació» deixin la queixa per escrit. «Utilitzem la via reglamentària i redacteu una nota informativa indicant les baixes temperatures que teniu a la vostra zona i reclameu que us lliurin roba d’hivern», afegeix el sindicat, que no descarta emprendre accions judicials.