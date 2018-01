El pessebre de sorra de la Pineda ja és història

Aquest matí s'han dut a terme els treballs de destrucció del pessebre d'enguany, dedicat al món tecnològic

Actualitzada 10/01/2018 a les 14:43

El pessebre de sorra de la Pineda, en la present edició dedicat al món tecnològic, ja ha estat enderrocat. Aquest dimecres al matí un equip especial de la Brigada Municipal, coordinat pels tècnics del Patronat Municipal de Turisme, ha dut a terme els treballs de destrucció d’aquest particular i ja tradicional pessebre, que s’ha pogut visitar des del 9 de desembre.El grup escultòric ha estat exposat a l’espai de les fonts del parc del Pinar de Perruquet i l’han visitat milers de persones. En aquesta divuitena edició, el Pessebre de sorra de la Pineda ha ocupat prop de 200 m2, ha utilitzat 400 tones de sorra i ha estat realitzat per 8 escultors provinents de diversos països d’Europa.El president del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, Pere Segura, també ha volgut destacar la incorporació de diverses activitats durant els caps de setmana al voltant del pessebre, les quals han comptat amb una resposta molt positiva per part del públic.