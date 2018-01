El govern de Torredembarra evita reprovar el regidor Lluís Suñé per presumpte frau elèctric

Endesa ha denunciat el regidor als jutjats, però ell nega els fets i defensa que són un «conflicte dins l’àmbit privat»

Actualitzada 10/01/2018 a les 18:03

Un any de polèmica

El govern de l’Ajuntament de Torredembarra, format per ERC, PSC i ABG, ha evitat la reprovació del regidor d’Acció Social i Cooperació, Lluís Suñé (ABG), que està acusat d’un presumpte frau elèctric de més de 3.000 euros al bar que regentava, entre els anys 2012 i 2016. Tot i que la companyia Endesa el va denunciar als jutjats del Vendrell l’octubre passat, Suñé ha negat els fets durant el ple extraordinari que s’ha celebrat aquest dimecres per tractar aquesta qüestió. El regidor ha defensat que no ha «punxat ni manipulat la llum» i que els fets corresponen a «un conflicte dins l’àmbit privat». Durant el debat, la majoria de grups de l’oposició han demanat la dimissió del regidor, que és l’encarregat dels assumptes de pobresa energètica, i fins i tot la renúncia de l’alcalde, Eduard Rovira (ERC), per manca de transparència.El ple s’ha celebrat el mateix dia que ha transcendit que la companyia Endesa va denunciar el regidor de l’Alternativa Baix Gaià (ABG) per presumpte frau elèctric davant un jutjat d’instància, el 21 d’octubre passat. Malgrat tot, durant la sessió extraordinària d’aquest dimecres, Suñé ha negat haver punxat o manipulat la llum, i ha assegurat que tampoc no ha rebut cap notificació. «El mal que volíeu fer ja l’heu fet. Ja porto un any que sóc un suposat delinqüent, però no passa res. A mi em queda poc temps en política, però deixeu-me treballar una mica», s’ha queixat el regidor, que ha carregat durament contra l’actitud d’alguns regidors de l’oposició.El batlle ha defensat que de moment només existeixen sospites i ha evitat pronunciar-se sobre els fets perquè són «confusos» i es troben dins l’àmbit privat. «El què interessa és ‘matxacar’ el senyor Suñé», ha etzibat. L’alcalde també ha acusat l’oposició de «tacticisme» i d’aprofitar qualsevol ocasió per forçar el trencament del pacte de govern. El batlle ha insistit que la seva prioritat és garantir l’estabilitat del consistori i que si es demostren els fets ja prendran alguna decisió al respecte. El tercer soci del govern, el PSC, ha criticat la celebració del ple -que ha estat forçat per Cs, PP i Avui Democràcia- per tractar «acusacions no verificades».Des de les files del PP, la regidora Núria Gómez ha demanat la dimissió de Suñé perquè «haver arribat fins aquí és un escarni a la població». La regidora d’Avui Democràcia, Rosa Maria Guasch, ha aprofitat per ventilar altres polèmiques de regidors del govern municipal i ha demanat la dimissió del regidor i de l’alcalde «per haver mentit el plenari i haver enganyat al poble». El portaveu de Cs, Toni Cruz, també ha demanat les dimissions de Suñé i Rovira i ha retret que la polèmica s’hagi convertit en «un tema tabú» durant onze mesos.Per la seva banda, el regidor de la CUP, Toni Sacristán, ha titllat «d’inútil» la celebració del ple i ha rebutjat convertir el saló de plens «en una sala de jutjats» sobre una polèmica que «supera l’àmbit polític». La portaveu del PDeCAT i Unió, Anna Magriñà, ha acusat el govern d’haver «amagat el cap sota l’ala» i ha demanat la retirada temporal de les competències del regidor d’Acció Social mentre no s’esclareix el presumpte frau elèctric.El febrer de l’any passat, l’Ajuntament de Torredembarra ja va celebrar un ple extraordinari sobre aquesta mateixa qüestió. La sessió, però, es va acabar suspenent davant l’aparició d’un document de reconeixement de deute atribuït a Suñé. L’oposició ha criticat durament el regidor, l’alcalde i el conjunt del govern perquè, al seu parer, en els darrers onze mesos han evitat donar explicacions perquè el cas caigués en l’oblit.Els cinc regidors de Cs, PP i Avui Democràcia han estat els únics que han votat a favor de la proposta que ells mateixos havien presentat, mentre que el regidor de la CUP i el dos del PDeCAT i Unió s’han abstingut. Els quatre regidors d’ERC, els tres del PSC i el propi Lluís Suñé (ABG) s’hi han oposat, amb la qual cosa la proposta ha quedat rebutjada després de dues hores i mitja de debat i retrets. Per la seva banda, la regidora Clara Solivellas (ABG) ha seguit el ple entre públic, atès que és l’advocada del seu company de partit.