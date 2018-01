David Batalla, director de Best Hotels, abandona el Patronat de Turisme

Assegura que és per «motius personals i empresarials» i que no té res a veure amb l'exigència d'ERC

Actualitzada 10/01/2018 a les 19:38

El director de l'empresa hotelera Best Hotels, David Batalla, deixa el seu càrrec com a membre del Consell Rector del Patronat de Turisme de Salou per «motius personals i empresarials». Batalla afirma que la companyia que presideix es troba en un important procés de creixement i, com a tal, necessita centrar els seus esforços i dedicar-s’hi en la seva totalitat.Aquesta setmana sorgia la notícia que el grup municipal ERC de Salou exigia la dimissió de l'empresari de Best Hotels haver traslladat la seu social a Màlaga. Tot i això, Batalla assegura que la decisió «estava presa abans de final d'any», tot i que la va fer oficial el passat dilluns, 8 de gener.David Batalla ha decidit, a l’inici d’aquest nou exercici i després de 6 anys col·laborant amb el Consell Rector, deixar pas a un altre professional del sector hoteler que disposi de més temps i disponibilitat perquè pugui desenvolupar aquesta important tasca que requereix una destinació turística de primer nivell com és Salou.En l’actualitat, Best Hotels gestiona un total de 32 hotels repartits per la geografia espanyola i Andorra. D’aquests, 13 estan ubicats a la Costa Daurada, la qual cosa representa una important aportació de llocs de treball i d'activitat econòmica a la destinació.