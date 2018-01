Un home amb la cara tapada i amb una arma intenta robar a una pastisseria de Valls

La dependenta va fugir de l'establiment i va demanar socors

Sílvia Jiménez

Actualitzada 09/01/2018 a les 17:27

Un home amb la cara coberta i armat amb el que suposadament era una escopeta de doble canó va intentar atracar una pastisseria del carrer Avenir de Valls ahir dilluns al vespre. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Valls analitza les imatges enregistrades a l'establiment per tal d'intentar identificar el presumpte autor d'aquesta temptativa de robatori amb violència i intimidació.



Els fets van produir-se cap a dos quarts de vuit del vespre quan l'assaltant va entrar a la pastisseria i va demanar els diners de la caixa a l'empleada amenaçant-la amb una arma similar a una escopeta, segons el testimoni de la dona. La reacció de l'empleada va ser la de sortir de la botiga i va fugir corrents tot demanant auxili, en direcció muntanya. La seva fugida devia provocar el desconcert de l'atracador que va optar per marxar de la pastisseria sense emportar-se res, tal com va poder comprovar després la dona. La policia investiga els fets i si l'arma que portava l'home era autèntica o simulada.