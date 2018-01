Quin temps fa a les muntanyes de Prades?

L’associació Meteoprades compta amb una extensa xarxa per a l’observació del temps

Aquest mes de gener farà vuit anys que es va posar en marxa Meteoprades, una associació sense ànim de lucre, amb seu a Prades, que té com a finalitat l’observació i l’estudi del clima a les muntanyes de Prades.



El que va néixer com una iniciativa petita, de servei al territori, s’ha convertit, amb el pas dels anys, en un referent de l’observació meteorològica a casa nostra. L’entitat compta, a dia d’avui, amb una xarxa formada per 29 estacions meteorològiques i 22 webcam, des d’on es pot veure, minut a minut, el temps que fa a punts com el Monestir de Poblet, el Tossal de la Baltasana –el punt d’observació més elevat–, Mont-ral, Farena o la vila de Prades, on hi ha tres càmeres, una de les quals mostra la seva famosa plaça Major.



«Meteoprades va néixer per un grup de persones a qui ens agrada la meteorologia i el territori», explica Eduard Marimon, membre de l’associació. «Vam començar amb una estació a la Mussara, després va venir la de Prades, i a poc a poc, els pobles van anar demanant la seva estació. Així hem anat creixent, tot i que la nostra intenció inicial no era fer-nos tan grans».



Entre els socis de l’entitat, tots ells voluntaris, hi ha observadors meteorològics, pagesos i bombers. Pel que fa al finançament, compten amb petits convenis amb ajuntaments i empreses. «Les estacions de vegades les compren ajuntaments, empreses o particulars, i nosaltres ens encarreguem de la seva instal·lació i manteniment. Però som una entitat sense ànim de lucre, i a final d’any mai no hi guanyem diners, més aviat al contrari», explica Marimon. Tot i les dimensions actuals, des de Meteoprades asseguren que no tenen intenció d’acabar esdevenint una empresa, perquè, asseguren, «la Generalitat ja té el seu servei meteorològic, també a les muntanyes de Prades, i no volem, ni podem, competir. No vam crear l’associació amb aquesta finalitat».



Amb el pas dels anys, però, Meteoprades sí que ha acabat complint una funció inesperada: «hem vist que som una eina de promoció del territori. No ens ho havíem plantejat, però hem comprovat que la gent s’ho mira molt, sobretot les webcam. Fer conèixer les muntanyes de Prades a través del temps és una combinació una mica estranya, però funciona».



Els dies de més consultes a les webcam són, indiscutiblement, els de les nevades. «Quan neva tothom es torna una mica boig, sobretot si és en cap de setmana, i les visites a les càmeres es poden multiplicar per quaranta», apunta Marimon.



Amb tot el material recollit en aquests vuit anys, Meteoprades disposa d’un important arxiu meteorològic, no només pel que fa a dades, sinó també d’imatges: les webcam ofereixen una imatge per minut, i tots aquests minuts han estat conservats. La intenció de l’associació és treballar de cara a l’estudi del clima a les muntanyes de Prades, on, apunten, s’han trobat amb una diversitat climàtica inesperada.