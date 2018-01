La III cursa Crema Torrons de Miami Platja recaptarà fons per l'Associació Tourette Catalunya

A més de la competició, que recorre les principals cales del municipi, també hi haurà activitats solidàries paral·leles

Actualitzada 09/01/2018 a les 15:50

La cursa popular Crema Torrons de Miami Platja arribarà, aquest diumenge 14 de gener, a la seva tercera edició. La proposta esportiva tornarà a ser solidària i es complementa amb altres activitats per recaptar fons per l’Associació Tourette Catalunya. D’aquesta manera, a més de la competició esportiva, hi haurà inflables, bar, mercadet solidari i sessió de zumba, entre d’altres.Pel que fa a la cursa, un any mé, s’ofereixen dos recorreguts, de 5 i 10 km que es realitzaran íntegrament per asfalt i que transcorreran pel costat del mar, per tal de poder gaudir de les cales de Miami Platja. La novetat d’aquesta edició és que el recorregut llarg és una sola volta i que, a més, s’obsequia als participants amb una samarreta tècnica. Per tal que els més petits també puguin córrer i ajudar, també s’han creat dues curses de 500 i de 1.000 metres. La jornada solidària serà de 10h a 15h a la Pèrgola de la Platja Cristall de Miami Platja i les curses esportives començaran a les 10.30 h.L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, organitzador de la cursa, preveu que s’arribi als 400 participants. Tots ells col·laboraran en la captació de diners per l’Associació Tourette Catalunya, la qual dóna suport a les famílies i persones afectades per la síndrome de La Tourette, un trastorn neurològic que es caracteritza per la producció de tics motors i vocals crònics.Les inscripcions segueixen obertes fins al proper divendres 12 de gener i es poden fer online a través de Naturetime.es o presencialment al Decathlon de Vila-seca.