El PP acusa ERC de fer mal a l'economia al demanar l'expulsió de Best Hotels del Patronat

El portaveu popular, Mario Garcia, considera que el grup d'esquerres aposta per polítiques identitàries fragmentadores

Redacció

Actualitzada 09/01/2018 a les 14:53

Després de les declaracions del Grup Municipal d’ERC de Salou, el passat dilluns, en les que demana l’expulsió del director de Best Hotels del Patronat Municipal de Turisme, David Batalla, per haver traslladat la seu social de Salou a Màlaga, el PP ha mostrat el seu desacord.



Mario Garcia, portaveu del Grup Municipal del PP a l’Ajuntament de Salou, considera que «és surrealista que després d’haver expulsat més de 3.000 empreses de Catalunya, ERC encara insisteixi a fer mal a la nostra economia, assenyalant una empresa tan important com Best Hotels». I és que per Mario García, «Salou és un motor econòmic i turístic de la Costa Daurada i no deixarem que ERC ho espatlli amb polítiques identitàries fragmentadores».

El portaveu del PP ha recordat que «des del Partit Popular de Salou sempre hem donat suport al turisme, el nostre gran motor econòmic, com ho demostra la moció aprovada el passat mes d’agost al Ple Municipal a proposta del nostre grup».Arran de les declaracions del Grup Municipal d’ERC de Salou en les que demana «l’expulsió de Best Hotels del Patronat Municipal de Turisme per haver traslladat la seu social de Salou a Màlaga», Mario Garcia, portaveu del Grup Municipal del PP a l’Ajuntament de Salou, considera que «és surrealista que després d’haver expulsat més de 3.000 empreses de Catalunya, ERC encara insisteixi a fer mal a la nostra economia, assenyalant una empresa tan important com Best Hotels». I és que per Mario García, «Salou és un motor econòmic i turístic de la Costa Daurada i no deixarem que ERC ho espatlli amb polítiques identitàries fragmentadores».



El portaveu del PP ha recordat que «des del Partit Popular de Salou sempre hem donat suport al turisme, el nostre gran motor econòmic, com ho demostra la moció aprovada el passat mes d’agost al Ple Municipal a proposta del nostre grup».