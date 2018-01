David Guapo i Blaumut, plats forts de la Festa major del Lledó de la Pobla

El municipi celebrarà la festa major en honor a la seva patrona del 20 de gener al 4 de febrer

Redacció

Actualitzada 09/01/2018 a les 11:33

La Pobla de Mafumet es prepara per celebrar la festa major en honor a la seva patrona, la Mare de Déu del Lledó. Així, del 20 de gener al 4 de febrer, els pobletans podran gaudir de fins a 23 propostes per a tots els públics: música i ball, esports, litúrgia, solidaritat i activitats infantils, entre altres. En el programa hi destaquen dues actuacions: la de l'humorista David Guapo i la del grup musical Blaumut.



David Guapo presentarà el seu darrer espectacle #quenonosfrunjanlafiesta 2.0. La cita serà el dissabte 20 de gener, a les deu del matí, al Casal Cultural, i s’ofereix a un preu de 5 euros. Les entrades estaran disponibles els dies 9 i 10 de gener per als habitants empadronats a la Pobla i, els dies 11 i 12 de gener, per al públic en general.



D’altra banda, el cartell d’artistes de renom es veurà completat amb l’actuació de Blaumut, el 27 de gener a a dos quarts de deu de la nit. La banda presentarà el seu quart treball discogràfic, Equilibri, en un concert que tindrà un preu de 5 euros per entrada. Els veïns empadronats podran adquirir-les els dies 15 i 16 de gener.