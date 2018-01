Valls dóna el tret de sortida als Tres Tombs

Pels carrers de la capital del Alt Camp desfilaran més de 300 cavalls i més de 100 carros i cavalleries

08/01/2018 a les 15:06

El pròxim diumenge, 14 de gener, es celebrarà la 39a edició dels Tres Tombs de Sant Antoni a Valls. La capital de l'Alt Camp donarà el tret de sortida a la temporada de la tradicional festivitat. Aquest any com a novetat s'ha recuperat el dinar de germanor, que serveix per establir llaços amb els amants d'aquesta tradició.



Els Tres Tombs de Valls presenten una de les millors col·leccions de carros de treball de tota Catalunya. El diumenge, a partir de les 11.30 hores, desfilaran més de 300 cavalls i més de 100 carros i cavalleries pels carrers de la ciutat.



Entre les activitats prèvies, el dissabte 13, diversos cavalls i carros recorreran la ciutat anunciant la festivitat de l'endemà.