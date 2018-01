Ja fa anys que la Marta i la Bàrbara comparteixen escenari

Durant el dia Reis, el Teatre Principal de Valls va acollir l'obra d'Els Pastorets', dirigida per la regidora de Joventut i Acció Cívica a l'Ajuntament de Valls Bàrbara Flores. La nit es va convertir en una de les jornades més romàntiques de Valls quan Flores va recitar uns versos per demanar-li matrimoni a la seva parella, la Marta, davant de tots els assistents.Ja fa anys que la Marta i la Bàrbara comparteixen escenari i, com no podia ser d'una altra manera, a dalt de l'escenari la Marta li va dir que sí.