Un conductor evita un accident d'un bus que feia el trajecte Saragossa-Cambrils

El vehicle va rebre tres pedrades a l'altura d'Alcover

Actualitzada 08/01/2018 a les 19:21

La història l'explica l' Heraldo d'Aragón , on el passat divendres 5 de gener, un conductor de l'empresa Hife va evitar un possible accident després de rebre un impacte de tres pedrades a l'autobus que feia el trajecte Saragossa-Cambrils. A l'altura del municipi d'Alcover, el vehicle va rebre dos impactes: el primer, va trencar la lluna davantera; i els altres dos, van colpejar el lateral esquerre del bus.Com a conseqüència del primer impacte, el professional va ser atès pels sanitaris del 112 i va ser traslladat a l'Hospital Pius de Valls. Fernando Vela, l'únic passatger del vehicle, va destacar que «tot i ser de nit i de que els vidres van entrar-li als ulls del conductor i li van fer diversos talls al front, va mantenir la calma i va reaccionar amb tranquil·litat». «Just en aquell moment arribavem a una curva i a l'esquerra teniem un descampat i podiem haver volcat», assegura el viatger de Saragossa.Fernando realitza la ruta d'anada i tornada dos vegades al més per tal de visitar la seva família a Cambrils. Després de l'accident, Fernando va ser traslladat en vehicle privat fins al domicili familiar. A la web del diari Heraldo es pot veure el video que Fernando va gravar, després de l'incident.L'empresa de transport ha interposat la corresponent denuncia i assegura que el conductor es troba en bon estat.