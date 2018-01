Multen membres del CDR de Salou per penjar llaços grocs a l'Institut Marta Mata

La Policia Local els ha sancionat amb 100 euros per cap, segons denuncia el grup a través de Twitter

Diverses persones que formen part del CDR de Salou han penjat, la matinada d'aquest dilluns 8 de gener, nombrosos llaços grocs a la tanca de l'Institut Marta Mata per demanar l'alliberament d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La Policia Local de Salou ha multat a aquestes persones amb 100 euros per cap per realitzar pintades al mobiliari urbà i per penjar els llaços grocs en aquesta tanca. Segons han explicat fonts municipals, les sancions es van tramitar aquest diumenge després d’enxampar aquestes persones incomplint l’ordenança de civisme. Per la seva banda, els membres del CDR de Salou han denunciat a tavés de Twitter que la policial els ha aixecat acta i ha multat a cada un d'ells «per penjar llaços grocs». «No s'ha malmès cap equipament i el color #groc no està prohibit!», denuncien els multats a la xarxa social.L’article 15.12 del capítol III de l’Ordenança de Civisme i convivència ciutadana de l’Ajuntament de Salou prohibeix «fer grafits, pintades, col·locació de pancartes, cartells o fulletons, així com altres conductes d’embrutiment del patrimoni públic i/o privat que provoquin una degradació visual de l’entorn». Aquestes conductes, que són constitutives d’una «infracció lleu», comporten una multa de 100 euros, segons la normativa.