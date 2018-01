ERC exigeix al director de Best Hotels que marxi del Patronat Turisme Tarragona

El motiu ha estat que hagi traslladat la seu social de Salou a Màlaga

EFE

Actualitzada 08/01/2018 a les 20:06

El grup municipal d'ERC a Salou ha reclamat la dimissió del director de la cadena hotelera Best Hotels del Patronat de Turisme d'aquesta localitat turística després d'haver traslladat la seu social de Salou a Màlaga.



Segons informa ERC, reclamen la dimissió o la destitució immediata del responsable de la cadena hotelera, David Batalla, del consell rector del Patronat de Turisme de Salou.



Best Hotels va traslladar el domicili social de Salou a Benalmádena (Màlaga), on té tres dels 32 establiments hotelers que formen la cadena, a causa de la situació política catalana.



Batalla va ostentar el càrrec de president de la Federació empresarial d'hostaleria i turisme de la província de Tarragona (FEHT) durant 4 anys i el va deixar el mes d'abril passat, encara que va conservar el càrrec de secretari general. En representació de la FEHT, és membre del consell rector del Patronat de turisme de Salou, un òrgan amb membres nomenats per l'alcalde, Pere Granados (FUPS-CiU).



El portaveu republicà, Alexandre Boquet, de la seva banda, ha rebutjat el canvi de seu social perquè «aquesta postura és equivocada, ja que s'ha demostrat amb dades que l'economia no s'ha vist afectada per la situació a Catalunya». «No entenem com una empresa nascuda aquí, a Salou, fa una maniobra d'aquestes», ha afegit. Boquet comenta que «si aquesta empresa actua així, no mereix representar a ningú del sector turístic i menys en un òrgan de representació municipal com el Patronat».



El republicà insta l'empresari a què, «si no creu en el seu territori, marxi dels òrgans de representació i tingui una mica més de dignitat i coherència».