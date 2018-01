El pantà de Riudecanyes no rebrà aigua del Siurana durant els primers sis mesos d'enguany

Gepec- Ecologistes de Catalunya ho alerta en un comunitat en el qual qüestiona la gestió que fa la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i Reus i voltants de l’aigua embassada al propi pantà

08/01/2018

El pantà de Riudecanyes (17%) no rebrà ni una gota d'aigua del pantà de Siurana (12%) durant el primer semestre d’aquest 2018. Així ho va aprovar l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), segons alerta Gepec-Ecologistes de Catalunya en un comunicat. A conseqüència d’això, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes (CRPRiudecanyes) només donarà 3 hores d'aigua, en comptes de les 24 hores que donaven altres anys.



Davant d’aquesta situació, el Gepec és qüestiona la gestió que s’està fent des de la CRP Riudecanyes de l'aigua embassada al propi pantà i de l'aigua que rep transvasada «alegrement» des de Siurana. També qüestiona la gestió de Reus i voltants –fa esment d’Aigües de Reus, Ajuntament de Riudoms, Consorci d'Aigües de Tarragona- «d'una aigua que anava per al prioritari consum de boca i que avui ja no sabem on fa cap». En aquest sentit, els ecologistes denuncien que hi ha una bona part del Priorat «amb restriccions o sense poder consumir aigua de boca a causa del baix cabal del propi riu de la comarca, el Siurana, que és espoliat en un 95 %».

El Gepec demana, com a solució a aquesta problemàtica, que els polítics «deixin de fer un ús populista d'aquest afer, i entenguin que els recursos naturals no han de servir per a guanyar eleccions sinó per al reequilibri territorial i el bé del país». També reclamen que «restablir l'ús de l'aigua del riu Siurana, en terminis acceptables, per al propi ús de la comarca del Priorat» i que la pagesia del Baix Camp «assumeixi com a pròpia la gestió de la CRPRiudecanyes, la governi i fiscalitzi, i en tregui l'aprofitament necessari per al benefici agrícola».



Els ecologistes també demanen que els ajuntaments de Reus i Riudoms renunciïn als cabals del Siurana, ja que «amb el mini transvasament de l'Ebre tenen més que assegurat el seu desenvolupament futur». Per últim, exposen que «l'ACA faci de gestor, de moderador i d'àrbitre d'una situació on ara només fa d'espectador».