Objectiu: no llençar més menjar

El Casal Popular El Rebotim de Vila-seca posa en marxa una Nevera solidària per evitar el malbaratament

Actualitzada 07/01/2018 a les 21:49

Ja fa gairebé un mes que es va posar en marxa a Vila-seca la Nevera solidària, un projecte del Casal Popular El Rebotim amb l’associació Re@activat’e amb la voluntat de lluitar contra el malbaratament alimentari.



Així, el passat 11 de desembre es posava en marxa aquesta iniciativa, que consisteix en instal·lar una nevera a les portes del local per tal que persones amb excedents d’aliments els puguin deixar, i persones que els puguin aprofitar, els agafin.



Des d’El Rebotim s’ha volgut insistir molt en la idea que no es tracta d’una proposta per fer caritat, sinó una crida a la responsabilitat social.



Així ho apunta Carles Casanova, membre del Casal: «La Nevera solidària és una crida contra el malbaratament d’aliments, la poden fer servir per exemple estudiants, o persones que no han tingut temps de fer el menjar. Tothom pot ser-ne usuari. En aquests dies estem veient que encara no tenim aquesta cultura d’agafar menjar, així que treballarem més per conscienciar sobre aquesta qüestió».



Aquests dies de Nadal han servit per fer les primeres proves. Des d’El Rebotim expliquen que la nevera s’ha fet servir, però més per dipositar-hi aliments que per agafar-ne. Entre el menjar que s’hi ha deixat, hi havia una bona part d’aliments elaborats, propis d’aquestes festes. En aquest mes d’entrada en servei també s’han anat aclarint molts dubtes entre els usuaris. Per exemple, de persones que no gosaven agafar el menjar pensant que potser algú altre el necessitaria més, o ciutadans que preguntaven si podien cuinar aliments i deixar-los allà. «Hem vist que hi ha persones que no han acabat d’entendre el missatge, però estem treballant per fer més difusió, i fer que tots, fins i tot l’administració, anem en aquesta mateixa línia», apunta Casanova.



La xarxa de Neveres solidàries és un projecte que neix a Galdakao (Biscaia), l’any 2015, de la mà de l’associació Humanitària de Voluntaris de Galdakao. Al cap d’un mes de posar-la en funcionament, els seus impulsors van constatar que van salvar de ser llençats prop de 200 quilos d’aliments.



La de Vila-seca és la quarta nevera catalana de la xarxa, i la que fa vint a tot l’Estat espanyol. Pel que fa a les normes d’ús, no s’hi poden deixar aliments caducats, amb carn crua o elaborats amb ou cru. Els aliments elaborats s’hi han de dipositar amb una etiqueta que n’indiqui la data de cuinat i els ingredients. Des d’El Rebotim es va revisant el contingut seguint un estricte protocol establert pel departament de Salut de la Generalitat.



La Nevera solidària de Vila-seca es troba a les portes del local d’El Rebotim, a l’avinguda Verge de Montserrat, 31. L’horari per dipositar o recollir aliments és de les 9 del matí a les 22h. Els depositants poden ser persones, comerços o entitats, i els receptors totes aquelles persones que puguin aprofitar els aliments que hi ha a dins de la nevera.