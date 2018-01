Els Reis Mags reparteixen els regals a Cambrils

Durant el matí els Reis passaran per les cases de Cambrils per repartir els regals

Actualitzada 06/01/2018 a les 13:44

Com és tradicional els cambrilencs obriran la porta als Reis Mags i als seus patges per rebre els seus regals. Els Reis Mags d’Orient recorreran tots els carrers de Cambrils durant el matí per repartir les diferents joguines a tots els qui ho havien demanat prèviament. Enguany el recorregut ha començat pel Barri de l’Eixample, la plaça del Pòsit i les urbanitzacions de Llevant i Ponent. Com cada any, l’acte està organitzat per l’Associació d’Antics Alumnes de La Salle i pel Departament de Festes de l’Ajuntament.