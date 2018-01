Què fer aquest cap de setmana?

A més de la Cavalcada de Reis, des del Diari Més us proposa activitats per aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana és un dels més esperat de l'any. L'arribada dels Reis d'Orient marcarà l'agenda de moltes famílies. Les cavalcades començaran avui divendres a la tarda a molts municipis del Camp de Tarragona omplint d'il·lusió els carrers. A més, des del Diari Més Tarragona us proposem diverses activitats per aquest cap de setmana. La cavalcada de Tarragona començarà avui a les set de la tarda des del carrer Reial. Però els Reis Mags d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, arribaran abans. Ho faran per mar al Serrallo a les 18.15 hores. Allà, els rebran amb la benvinguda de les 21 salves pirotècniques i les sirenes dels vaixells i barques del Port. Ses Majestats seran rebuts pels representants institucionals i es traslladaran al balcó del Teatre del Pòsit de pescadors, on saludaran a la ciutadania i pronunciaran parlaments la regidora de Festes de l’Ajuntament i el Rei Gaspar. Després, a les 18.40 hores, es procedirà al llançament del castell de focs.Des de les 19 hores fins a les 20.30 hores, la Cavalcada recorrerà els carrers de la ciutat, des del carrer Reial fins a la plaça de la Font, davant de l’Ajuntament. A Reus, al voltant de les 16.30 hores, les avionetes de Ses Majestats sobrevolaran el parc de Sant Jordi, de camí cap a l'aeroport de Reus, on aterraran. Tot seguit, els tres Reis Mags es desplaçaran en un carruatge a la plaça d’Anton Borrell, al parc de Sant Jordi, on es farà l’acte d’arribada i benvinguda a la ciutat, en companyia de la Banda del Pare Manyanet. Després de les salutacions institucionals amb l’alcalde i la resta de membres de la corporació, Ses Majestats iniciaran un recorregut per diferents indrets de la ciutat.Altafulla encetarà la seva cavalcada a partir de les 18:00 hores de la tarda a la Plaça dels Vents i a Constantí a partir de les 17:30 hores des de la Plaça de les Escoles Velles. A Vila-seca arribaran a les cinc de la tarda per la plaça de Joan Kies Hellmont. A Altafulla a les sis a la Plaça dels Vents, a Baix a Mar. A Cambrils arribaran a les sis de la tarda al Port de Cambrils i a Salou al Port Nàutic de Salou també a les sis de la tarda.A Salou, aquest cap de setmana encara romandrà oberta l'Exposició d'Aviram i bestiar autòcton català. L'horari serà de 17h a 20h i de 10:30h a 13:30h i de 17h a 20h a la Masia Catalana. L'entrada és gratuïta. Per més informació es pot consultar a www.visitsalou.eu i al telèfon 977 309 217.Els Pastorets Principals de Valls encara es podrà visitar aquest dissabte dia 6 de gener. L'horari per veure aquest espectacle és a les 18:00 hores i l'entrada: 8,50€.A Reus i a Tarragona encara som a temps de gaudir de les pistes de gel. A Tarragona, fins el dia 7 de gener, al Centre comercial Les Gavarres podem gaudir de la pista de 390 m2 i baixa per un tobogan de 6 metres d'alçada i 4 carrils. Els horaris especials i els preus es poden consultar aquí I també a Reus, ubicada a la plaça de la Llibertat, podrem accedir-hi fins al diumenge a la Pista de Gel on es poden llogar patins i guants. Tota la información aquí A la Sala de Caixa Forum de Tarragona es projectarà el film El Cameraman de Buster Keaton dintre del cicle Especial de Nadal 2017. Una pel·lícula d'humor amb tocs surrealistes protagonitzada i codirigida per Buster Keaton, actor i director, un dels majors còmics de la història i icona del cinema mut. Tota la informació, aquí Aquest diumenge comencen les rebaixes a Catalunya i molts comerços romandran oberts. A Reus, diumenge,a partir de les 18h, pels carrers del centre, es podrà veure l'espectacle Bojos per les Rebaixes a càrrec de Buenafuente's Actors.