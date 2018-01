Primer pas per construir l'edifici que ha d'acollir l'Institut de Roda de Berà

La Generalitat ha iniciat el procés per licitar la redacció del projecte, amb previsió de poder-ho tenir enllestit cara el 2020

Actualitzada 04/01/2018 a les 20:31

La Generalitat ha fet el primer pas per materialitzar el futur edifici que ha d’acollir l’Institut de Roda de Berà, un centre educatiu que, actualment, està format per mòduls prefabricats. Ara per ara, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha iniciat els tràmits per licitar els primers treballs, que corresponen a la redacció del projecte bàsic i executiu. Així, i un cop es tingui el document sobre la taula, es podrà procedir a les obres constructives i materialitzar el nou institut, un projecte valorat sobre els 4,5 milions d’euros.



Segons l’alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, els treballs per aixecar el nou equipament és, d’aproximadament, un any i preveu que el centre inauguri les noves instal·lacions en un parell d’anys, el 2020. L’edifici es construirà on actualment es troben els mòduls, al costat de l’escola Salvador Espriu, i mantindrà la mateixa capacitat d’alumnes, que es troba a 270 joves, d’entre primer i quart d’ESO.



Amb aquest primer pas, el municipi és més a prop de fer realitat una «llarga reivindicació», tal com destaca Virgili. I és que, anteriorment, Roda de Berà no disposava d’un centre de secundària. Amb una llar d’infants i dues escoles –en un municipi de 6.354 habitants– la majoria d’alumnes, quan finalitzaven la primària, seguien els estudis a Torredembarra, i alguns a Altafulla. Fa 5 anys, però, es va posar en marxa l’Institut de Roda de Berà a través d’un conjunt de mòduls prefabricats.



L’any 2015, la Generalitat de Catalunya ja va anunciar que reservava una partida per a la redacció del projecte i la construcció de l’edifici, en aquell moment, amb la previsió que el projecte pogués estar enllestit el 2017. Finalment, els primers passos no s’han donat fins ara, tal com la Generalitat ja va informar a l’Ajuntament de Roda de Berà en una reunió celebrada el passat mes d’octubre.