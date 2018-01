1.800 persones passen pel Parc Reis de Torredembarra

Durant tres dies els joves del municipi van gaudir d'inflables, tallers, acrobàcies i ludoteca, entre d'altres

Prop de 1.800 persones han assistit al Parc de Reis que ha organitzat la Regidoria d’Esport, els dies 2, 3 i 4 de gener, dirigit a totes les edats i on els més menuts i joves de Torredembarra i han pogut gaudir d'activitats com inflables, llits elàstics, tallers, aeris, acrobàcies, ludoteca i moltes sorpreses que han omplert d’activitat el Pavelló Sant Jordi durant els tres dies que ha durat el Parc.



El Regidor d’Esport, Raül Garcia, s’ha mostrat molt satisfet pels resultats del Parc i ha volgut agrair, d’una banda al Club Atletisme Torredembarra, a l’Associació Dojo Zanshin Torredembarra, al Club Esportiu Rítmica Torredembarra i al Club Patinatge Torredembarra per la seva aportació al Parc amb monitors propis de les entitats, així com a l’alumnat de l’Institut Torredembarra, que hi ha col·laborat fruit del conveni entre l’Institut i la Regidoria d’Esport.



Per finalitzar la jornada del darrer dia, el Club Fitkidance Torredembarra va oferir als més de 400 espectadors que es van aplegar a les graderies del Pavelló Sant Jordi, un espectacle musical.