Unió de Pagesos dona suport al pastor del ramat d'ovelles atropellat pel tren

El sindicat demana una reunió amb el subdelegat del govern espanyol i Adif

Actualitzada 04/01/2018 a les 13:31

Unió de Pagesos ha expressat aquest dijous el seu suport al pastor del ramat d’ovelles que van ser atropellades dimarts per un tren Euromed al seu pas per Mont-roig del Camp, després que Adif l’hagi denunciat per «trànsit indegut per les vies» i Renfe estudiï demandar-lo pels danys i perjudicis causats. El sindicat ha exigit a l’administració «que tingui en compte les necessitats de l’activitat agrària perquè es pugui desenvolupar amb normalitat al territori davant l’afectació que moltes vegades impliquen les infraestructures».



En aquest sentit, l’organització ha demanat una reunió amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona i amb els responsables d’Adif per tractar aquesta qüestió. Unió de Pagesos ha defensat que els efectes d’aquest accident no poden obstaculitzar la continuïtat de l’activitat del ramader afectat.



El sindicat ha denunciat reiteradament que, en la majoria dels casos, no es valoren els impactes de les infraestructures en relació amb l’activitat agrària, i per això ha tornat a exigir que les administracions «es responsabilitzin de fer estudis d’impacte agrari i que adoptin les mesures oportunes per assegurar el desenvolupament d’aquesta activitat al territori».



En aquest sentit, Unió de Pagesos ha reclamat a l’administració catalana la necessitat urgent que entrin en vigor tant la Llei de territori com la d’espais agraris, «amb l’objectiu de preservar l’activitat agrària i garantir la seva viabilitat arreu del territori tenint en compte les característiques de les explotacions de totes les zones».