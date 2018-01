Un home mor mentre conduïa un vehicle per l'A-7 a la Canonja i impacta contra una mitjana

El conductor, que viatjava en un cotxe, va patir una mort natural

Redacció

Actualitzada 04/01/2018 a les 11:58

El conductor d'un turisme ha mort, la matinada d'aquest dijous 4 de gener, mentre circulava per l'A-7 a l'alçada de la Canonja. Els fets van succeir al punt quilomètric 1.157 de l'autovia al seu pas pel municipi tarragoní. La víctima, un home, va patir una mort natural mentre circulava amb el seu cotxe per aquesta carretera. Com a conseqüència, el vehicle va sortir de la via i va impactar contra una mitjana.



En tractar-se d'una mort natural produïda just abans de l'impacte del cotxe, no es considera que la persona sigui víctima d'un accident de trànsit. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar els Mossos d'Esquadra i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.