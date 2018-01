Tot i les destrosses al vehicle, no s'han de lamentar ferits i la circulació ja ha estat restablerta

Redacció

Actualitzada 04/01/2018 a les 20:34

Durant la tarda dijous, un porc senglar ha envaït la via N-340 a l'alçada d'Altafulla i ha provocat un accident de trànsit en el qual s'hi ha vist involucrada una furgoneta. Pel que sembla, el vehicle hauria col·lidit amb l'animal mentre circulava per la via. Tot i les destrosses al vehicle, no s'han de lamentar ferits i la circulació ja ha estat restablerta.