Trituren les dues roques que havien caigut a la platja d'Altafulla abans de l'estiu

Els tècnics han d’estudiar la situació d’una tercera, que no es va desprendre, però és perillosa

Actualitzada 03/01/2018 a les 20:47

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient va iniciar, aquest dimecres, els treballs per netejar la zona de la platja del Fortí d’Altafulla, on mesos enrere es van desprendre dues grans roques. Segons l’alcalde, Fèlix Alonso, els operaris han procedit a triturar les dues pedres, que havien caigut, just abans d’iniciar la temporada estival, a la zona de les roques, a la part de la platja tocant al terme de Torredembarra, molt a prop de les restes de les antigues termes romanes dels Munts. «No es tracta d’una zona de pas, però com que a l’estiu, la gent accedeix a tots els racons, vam haver de senyalitzar-ho i col·locar una cinta de seguretat perquè ningú s’hi apropés», assenyala el batlle.



Aquest dimecres, la maquinària pesada no va accedir a la zona per seguretat, a causa del fort onatge, i les roques triturades no han estat retirades, sinó que s’han deixat en el seu àmbit. Ara, faltarà estudiar la situació d’una tercera roca, que no va caure, però que es troba en un punt delicat. Serà un tècnic, l’encarregat de comprovar la perillositat de la roca en qüestió i determinar quina és la millor opció: fer un despreniment controlat o bé deixar-la tal com està, per tal que no es vegin afectades altres roques, i que no es produeixi un efecte dominó.



L’actuació es realitza més de mig any després que es produís l’incident, fet que l’alcalde Fèlix Alonso explica per dues raons: «D’una banda, perquè no es pot actuar com a Ajuntament, sinó que depèn del Ministeri i, de l’altra, perquè en plena temporada d’estiu, no és adequat treballar amb maquinària en una zona turística i de molta afluència».



Just damunt de la zona on es van produir els despreniments, hi ha habitatges. Els veïns es van queixar, en el seu moment, de la situació i havien demanat solucions. D’altra banda, el consistori també va procedir a demanar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient que estudiés l’incident i s’actués per garantir la seguretat.