Mor el conductor d'un turisme en un xoc amb un camió a Mont-roig

Per causes que s'estan investigant, s'ha produït un xoc per encalç entre un camió i un cotxe, que ha quedat destrossat.

El sinistre s'ha produït a les 10.29 h a l'A-7

Redacció

Actualitzada 04/01/2018 a les 17:39

Una persona ha mort, el matí d'aquest 4 de gener, en un accident amb un cotxe i un camió implicat a l'A-7 a l'alçada de Mont-roig del Camp. El sinistre mortal s'ha produït a les 10.29h al punt quilomètric 1.135 de l'autovia, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.



Per causes que s'estan investigant, s'ha produït un xoc per encalç entre un cotxe i un camió. Concretament, el vehicle ha quedat encastat a la part lateral posterior dreta del camió i a conseqüència de l'impacte ha resultat mort el conductor del turisme. Es tracta de C.C.G., de 42 anys i de nacionalitat francesa. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat del SEM.



Pel que fa a l'afectació viària, en un primer moment la via s'ha tallat en sentit nord i la circulació s'ha normalitzat sobre les 12.50 hores.