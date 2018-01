Mont-roig del Camp crearà una via verda a canvi de pagar un lloguer a l'Estat

El Ministeri d’Agricultura assumirà la inversió i els ens locals faran el manteniment

El tram de via del tren que travessa el terme municipal de Mont-roig del Camp es transformarà en una via verda, un cop entri en funcionament el Corredor del Mediterrani. Així ho va recordar, ahir, l’alcalde del municipi, Fran Morancho, un dia després que una vuitantena d’ovelles fossin atropellades per un Euromed en aquest municipi. El batlle, que va explicar que des del consistori no s’ha fet cap mena de reclamació a Adif perquè reforci la seguretat a la zona, va assegurar que manté contactes amb Adif per impulsar aquest projecte en els trams no urbans, juntament amb el municipi veí de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.



Segons Morancho, entre ambdós municipis preveuen gestionar prop de 20 quilòmetres de camí un cop entri en servei el Corredor Mediterrani –possiblement durant el segon semestre d’enguany–. L’alcalde va detallar que l’Estat cedirà els terrenys als municipis a canvi d’un lloguer «baix» i que el Ministeri d’Agricultura assumirà la inversió. Al seu torn, els ens locals faran el manteniment de la via verda, que esdevindrà un nou recurs turístic de la zona.



Morancho va insistir que el desmantellament de la via fèrria és indispensable per al municipi, ja que, actualment, el seu traçat divideix el nucli de Miami Platja i transcorre a tocar de tres càmpings i de diverses urbanitzacions, molt a prop de la costa. D’altra banda, l’Ajuntament de Mont-roig no veu amb bons ulls la possibilitat que la Generalitat de Catalunya assumeixi la infraestructura per als trens de rodalies. Segons el batlle, en aquest cas es planteja una «inversió mínima» que no resoldria l’efecte «barrera» que pateixen al municipi. A més, ha recordat que el servei ferroviari el tindran cobert amb la nova estació del Corredor del Mediterrani a l’Hospitalet de l’Infant.



En la mateixa línia d’eliminar barreres, i tal i com ja va avançar Diari Més en l’edició del passat 20 de novembre, ahir, l’alcalde Fran Morancho va recordar el projecte de reforma de la travessera de l’N-340, al seu pas per Miami Platja. El projecte, que es realitzarà entre la plaça Tarragona i l’avinguda de Cadis, s’emmarca en el Pla de Barris i preveu una inversió de 4,5 milions d’euros que finançaran l’Ajuntament de Mont-roig i la Generalitat a parts iguals. L’actuació inclourà un carril bici, espais per a terrasses de restauració i un parc, entre d’altres millores, que suposaran una veritable «transformació» de la zona, segons el batlle. El pla, que es remunta al 2010, va quedar aturat per la crisi econòmica i haurà d’estar enllestit abans de finals d’any per garantir la subvenció de la Generalitat.



La remodelació de la travessera suposarà un canvi en l’estructura urbana del nucli de Miami, però «també en l’estructura social, pel que significa i el que ha significat durant molts anys», va assenyalar Morancho, que titllà de «caòtica» l’actual avinguda.



Ara, l’Ajuntament lluita per rebre els altres nou quilòmetres de l’N-340 que creuen el municipi. La condició per acceptar-los, segons va subratllar Morancho, és que l’executiu espanyol hi porti a terme un «microasfaltatge» que els deixi en perfecte estat, atès que Foment ja no compensa els municipis econòmicament per aquestes transferències.



Aquest mes està prevista l’adjudicació de les obres i l’inici dels treballs de la travessera es produirà entre mitjans i finals de febrer. El projecte s’ha d’enllestir abans del 31 de desembre per la normativa del Pla de Barris, per la qual cosa la zona estarà en obres durant la temporada alta estival.



El projecte va sorgir d’un concurs d’idees obert arran de l’entrada en funcionament de l’A-7, que va permetre desviar el trànsit per la nova autovia. Com a conseqüència, el municipi va poder reconsiderar el disseny de la zona que ocupava l’N-340 en una via urbana.