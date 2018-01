Fèlix Alonso se sotmetrà a una moció de confiança si els comptes no prosperen

L’alcalde es nega a un bloqueig dels pressupostos, arran del trencament del pacte de govern

Actualitzada 03/01/2018 a les 20:43

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha assegurat que el municipi no es quedarà sense pressupostos aquest 2018. Després que el passat mes d’octubre, el PDeCAT trenqués el pacte de govern amb el grup liderat per Alonso, Alternativa Altafulla està governant amb cinc dels onze regidors totals del consistori, i el batlle no té gens clar que la seva proposta de pressupostos prosperi, «veient les darreres dinàmiques». És per aquest motiu que, si l’oposició no permet que els comptes per al 2018 s’aprovin, Fèlix Alonso se sotmetrà a una moció de confiança i, així, poder tirar endavant la proposta. «Si volen, els grups de l’oposició tenen prou regidors per fer un govern alternatiu», explica Alonso, qui es nega a un bloqueig dels comptes. Malgrat tot, el batlle es mostra esperançat i destaca la voluntat de l’equip de govern d’arribar a una entesa amb els grups de l’oposició. «Ara per ara, hem presentat la proposta de pressupostos i esperem respostes», diu Alonso. L’alcalde d’Altafulla, però, remarca que les relacions s’han tensat des de què el passat mes d’octubre el PDeCAT va trencar el pacte.