Falset millora el tractament de l'aigua potable

L'Ajuntament ha impulsat una planta per prevenir la presència de nitrats i metalls pesants

redacció

Actualitzada 03/01/2018 a les 15:53

L’Ajuntament de Falset ha impulsat el projecte d’una instal·lació per al tractament de l’aigua potable, per tal de combatre i prevenir la presència de nitrats i metalls pesants. La inversió supera els 96.000 euros, dels quals 34 mil corresponen a una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i encara s’està pendent d’una possible ajuda per part de la Diputació de Tarragona.



En el cas de Falset, l’afectació de l’aigua prové dels usos agrícoles i ramaders d’elements nitrogenats com els abonaments i els purins que acaben filtrant-se fins a les masses d’aigua subterrànies (d’on s’extrau l’aigua per beure). Aquest és un problema força generalitzat a les comarques de Tarragona i altres províncies.



La solució que s'ha adoptat utilitza la tecnologia de biofiltració, que elimina els nitrats (NO3) de l’aigua transformant-los en gas nitrogen inert (N2), que és evacuat a l’atmosfera.