Els Reis d'Orient arribaran enguany al Castell de Vila-seca

Els assistents podran gaudir també, en aquest emplaçament, d’un espectacle de llum i música

Redacció

Actualitzada 04/01/2018 a les 15:24

Els Reis d’Orient arribaran demà a les 17h a Vila-seca per iniciar la seva llarga jornada i poder arribar a tots els nuclis de població i poder els regals a tots els infants del municipi. Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la Joan Kies Hellmont i faran un recorregut per la vila fins arribar al Castell de Vila-seca. Passaran per l’avinguda de Ramon d'Olzina, plaça dels Països Catalans, carrers de la Riera, de Sant Jordi, de Reus, de l’Hospital, del Comte de Sicart, fins arribar al Castell. Després de realitzar l'Adoració del nen Jesús, Ses Majestats seran rebuts per les autoritats i saludaran el poble enmig d’un espectacle de llum i música. Posteriorment, els Reis Mags repartiran les joguines per tots els carrers.



A la Pineda, a les 19h, els Reis Mags faran la cavalcada pel passeig de Pau Casals, cap als carrers d'Alfredo Kraus i d'Amadeu Vives fins al Pavelló Municipal d'Esports, on els més menuts rebran els regals que van demanar de les mans de Melcior, Gaspar i Baltasar.



A la Plana, Ses Majestats d'Orient arribaran a les vuit del vespre i després de la cavalcada pels carrers del barri, que culminarà al Centre Cívic i Cultural, faran entrega dels presents als infants.