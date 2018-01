Fins a onze demarcacions de sis comunitats autònomes es troben en alerta taronja o groga per risc de fenòmens costaners i ven

Redacció

Actualitzada 03/01/2018 a les 11:56

Tarragona torna a estar, aquest dimecres 3 de gener, en alerta groga per forts vents. De fet, segons informat l'Agència Estatal de Meteorologia, fins a onze demarcacions de sis comunitats autònomes es troben en alerta taronja o groga per risc de fenòmens costaners i vent.



Les demarcacions que es troben en alerta groga pel vent són Tarragona, Girona i Lleida a Catalunya i Osca a Aragó. Pel que fa al risc de fenòmens costaners, la Corunya i Lugo, a Galícia, Cantàbria a Astúries i Biscaia i Guipúscua al País Basc es troben en alerta taronja, mentre que Pontevedra es troba en alerta groga.



Amb l'alerta taronja existeix un risc meteorològic important en fenòmens no habituals -en aquest cas fenòmens costaners- i amb cert grau de perill per a les activitats usuals, i amb la groga no existeix risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per a alguna activitat concreta.