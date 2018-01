Núria Gómez presenta la seva darrera obra 'Xiuxiueig literari'

L’escriptora torrenca ha publicat un recull dels seus articles periodístics agrupats en set grans apartats on parla del municipi

02/01/2018

L’escriptora torrenca Núria Gómez ha escrit el Xiuxiueig literari (Arola Editors, 201), una obra que conforma un recull d’articles periodístics agrupats en set grans apartats on parla de Torredembarra, dels drets de la Dona, de Rotary, de viatges, de celebracions, d’infància i vida i, en definitiva, de tot una mica.



El nou llibre és el reflex del que ha publicat en premsa, un 10 per cent dels més de mil articles que ha escrit. «Tot m’agrada, tot m’encurioseix, històries, articles, ponències. En aquest llibre hi trobaràs les meves vivències, els meus sentiments, els meus paisatges, la meva gent, per dir-te a cau d’orella que em trobaràs a mi com a un xiuxiueig literari. Darrere de cada paraula s’amaga un gest de complicitat meu com autora i darrere de cada pàgina, un trosset de la pell de l’ànima. Permet que el llibre capti la teva atenció, que prengui la teva mirada, que t’embolcalli en la intimitat de la teva alcova i deixa’t seduir pel murmuri literari dels meus articles d’opinió», diu Gómez. Actualment està traduint una part de la seva obra al francès i escrivint una nova novel·la sobre una història familiar que va descobrir al Carib en un dels seu viatges.



Nascuda a Barcelona, Núria Gómez Granés resideix actualment a Torredembarra, lloc que ha triat per viure, per fer-hi arrels, enamorada de la seva platja, el seu paisatge, la seva gent, les seves tradicions, ha aprofundit en la història local i ha escrit sobre ella. Periodista, escriptora, regidora, màster en relacions institucionals i comunicòloga és, a més, tertuliana habitual a la ràdio i televisió alhora que columnista d’opinió en premsa escrita.



Persona socialment molt activa, totes les vivències li influeixen en la seva faceta com a escriptora. «Sóc molt observadora, capto tot el que passa al meu voltant i ho trasllado al paper, als llibres, a les ponències i a les mocions que presento a l’Ajuntament per millorar la vida dels ciutadans», diu. «La meva literatura sempre parteix d’un fet actual, un primer reflex de la quotidianitat de la vida real que elevo al misteri i a la passió, per despertar l’interès i entretenir els lectors», afegeix. Amb 14 llibres publicats Gómez no es queda amb un sol gènere. Va començar amb la investigació d’història local, després la novel·la, la biografia, els relats, la cuina, els assajos, fins a arribar a la seva darrera obra Xiuxiueig literari.