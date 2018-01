La Policia Local de Constantí salva la vida a un home que patia convulsions

Els agents van entrar a casa de la víctima a través d’un pati interior en veure que no responia

Actualitzada 02/01/2018 a les 19:56

La Policia Local de Constantí ha començat l’any, aquest dilluns, salvant la vida a un home que estava patint convulsions a casa seva. I és que van ser els agents els que van procedir a entrar a l’immoble, just a temps per tractar a la persona afectada, que viu sola en un pis del carrer Reus. «Els sanitaris que van atendre l’home van assegurar que, si haguessin passat 2 minuts més, potser no ho hagués pogut explicar», narrava l’alcalde de Constantí, Óscar Sánchez.



Els fets es van produir pocs minuts després d’un quart de sis de la tarda, quan els veïns del bloc de pisos on viu la víctima van sentir crits d’auxili. Eren les 17.20 h. quan el 112 va rebre la trucada d’avís, explicant el que estava succeint. Poc després, efectius de la Policia Local de Constantí es van personar al lloc dels fets, on van constatar que els crits havien cedit.



A continuació, van trucar a la porta del pis d’on, inicialment, procedien els socors, però ja no van obtenir resposta. Paral·lelament, es va activar l’ambulància i els bombers, aquests últims, per tal de poder accedir a l’habitatge i, així, facilitar la feina al personal sanitari.



Malgrat tot, i amb la preocupació en augment davant de la desaparició dels crits de socors, i en no rebre resposta davant les reiterades trucades a la porta, la Policia Local va decidir actuar pel seu propi compte per tal de poder entrar a l’interior de l’immoble i veure quina era la situació. Els agents es van dirigir a un pati interior del bloc i, amb l’ajuda d’una escala, van poder arribar fins al segon pis, on es trobava la víctima. Finalment, van poder trencar el vidre de la galeria i van poder entrar a l’habitatge. «Hi havia una persona amb convulsions, a la cuina», narra Sánchez, que destaca la importància d’aquesta acció com a imprescindible per salvar la vida de l’home, que ja en aquell moment estava inconscient. D’aquesta manera, el sanitaris del SEM van poder atendre la víctima, que va ser traslladada a l’Hospital Joan XXIII, a Tarragona, i li van poder salvar la vida. El servei, que s’havia iniciat a les 17.20 h., es va donar per finalitzat a les set de la tarda i tot tan sols va quedar en un ensurt.