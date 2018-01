L'Hospitalet de l'Infant promociona l'hospital gòtic

S'han programat visites durant aquest primer trimestre de l'any per donar a conèixer l'hospital gòtic

L'Hospitalet de l'Infant promociona l'hospital medieval de Coll de Balaguer, també conegut per de l'infant Pere, que dóna nom al municipi.



Segons informa el consistori, s'han programat visites durant aquest primer trimestre de l'any per donar a conèixer l'hospital gòtic de l'Infant o de Coll de Balaguer, en català, castellà, anglès i francès.



L'Hospital del Coll de Balaguer compta amb un espai museogràfic dins dels murs de l'antic hospital fortalesa, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.



També és visitable el mirador de la torre sud-oest, des d'on es poden admirar les estructures medievals encara visibles i l'entorn que s'entreveia.



L'hospital del Coll de Balaguer va ser fundat i dotat per l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou el 1344, a la plana de l'estratègic Coll de Balaguer, per defensar, assegurar i poblar el territori i el pas pel Coll.



L'hospital és un exemple de l'arquitectura civil de l'època i destaca per la seva austeritat i majestuositat, format en planta quadrada per murs de vora 50 metres de longitud i una altura aproximada de 9 metres.