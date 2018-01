Una cambrilenca denuncia la 'mala praxis' d'Amazon

Li van descomptar un producte que no havia adquirit i de retruc li van cobrar 35 euros per la reclamació

Actualitzada 02/01/2018 a les 19:13

Comprar per internet durant les festes de Nadal s'ha convertit en un recurs fàcil i ràpid per aquelles persones que no volen, o no poden, perdre temps en centres comercials. Això és el que va pensar una cambrilenca de 25 anys, I.E.L., que va decidir comprar una cafetera a través de la plataforma Amazon. Un cop efectuats el pagament i els tràmits corresponents, la cafetera va arribar al seu destí en perfectes condicions.Unes setmanes després, però, I.E.L. va rebre una notificació en la qual l'informaven que li havien descomptat del seu número de compte 59,17 euros, és a dir, unes setmanes després d'haver efectuat la compra, li tornaven a descomptar el preu del producte. Òbviament, I.E.L. va reclamar a Amazon i al proveïdor corresponent els quasi 60 euros que li havien cobrat, però la sorpresa majúscula va arribar quan l'empresa Amazon li va cobrar 35 euros per haver efectuat la reclamació.En total, del compte de I.E.L. van 'desaparèixer' 94,17 euros, sumant el preu de la segona cafetera i la reclamació.