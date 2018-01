El conductor d'un camió resulta ferit lleu en bolcar a l'N-240 a Vallmoll

Es fa pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa a causa de l'accident del vehicle, que anava carregat de grava

Actualitzada 02/01/2018 a les 15:37

Un camió carregat de grava ha bolcat, aquest dimarts 2 de gener, a l'N-240 a l'alçada de Vallmoll. L'accident s'ha produït a les 11.56h al punt quilomètric 16 d'aquesta via. Com a conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle pesant ha resultat ferit lleu. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat el SEM, els Mossos d'Esquadra i dues dotacions de Bombers, que han controlat el dipòsit del camió perquè tenia una petita pèrdua.



Pel que fa a l'afectació viària, el sinistre ha causat fins a 2 quilòmetres de retencions, tal com ha informat el Servei Català de Trànsit. Es dóna pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa.