El creador de la pel·lícula tarragonina 'El Dulce Sabor del Limón' estarà per la ciutat els dies 3 i 4 de gener

Redacció

02/01/2018 a les 21:02

Vila-seca serà plató de rodatge del videoclip d'MsCoil, el tema principal d'Enigma, el segon àlbum d'estudi de TheWardenclyffe. David Aymerich, l'autor de la pel·lícula tarragonina El Dulce Sabor del Limón serà l'encarregat de dirigir-la.



Els pròxims dies 3 i 4 de gener, la ciutat acollirà la gravació del film produït per Ayhe Productions, Phi Studios i Raimon HD. Aquest estarà protagonitzat pel cambrilenc Adrià Triviño i està inspirat en el cinema dels anys 80. MsCoil es una trama frenètica farcida d'homenatges a produccions com la sèrie d'èxit Stranger Things, les pel·lícules The Shining, El laberinto del fauno o el videoclip Thriller.



La producció d'Aymerich es presentarà el proper 18 de gener a Tarragona i estarà disponible a les plataformes digitals.