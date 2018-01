Cremen dos cotxes al carrer d'Alfons I, a Vila-seca

Els vehicles van cremar en una zona residencial de Vila-seca, just davant una casa unifamiliar.

Un turisme es va incendiar i les flames, que es van estendre amb rapidesa, van afectar parcialment el vehicle que estava estacionat darrere

Redacció

Actualitzada 02/01/2018 a les 09:56

Dos vehicles van cremar, ahir dilluns al matí, a Vila-seca, al carrer d’Alfons I, cantonada amb carrer de Sant Jordi. Per causes que encara es desconeixen, un cotxe es va incendiar en aquest punt del municipi. Les flames es van estendre amb rapidesa i van afectar, parcialment, el vehicle que estava estacionat al darrere, mentre que el primer cotxe va cremar totalment. Fins al lloc dels fets, es van desplaçar diverses dotacions de Bombers, que van poder controlar les flames i apagar l’incendi, que es va produir en una zona residencial de Vila-seca, just davant d’un habitatge unifamiliar.