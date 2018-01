Un centenar de persones en el primer bany de l'any a Torredembarra

Centenars de torrencs, a la platja

Centenars de torrencs ha donat avui la benvinguda al 2018 amb el primer bany de l’any a la platja de Baix a Mar. A quarts de dotze va començar l’escalfament i, a les dotze en punt, els banyistes van córrer mar endins per «gaudir» de les fredes aigües de la Mediterrània ahir. Com cada any, per recuperar forces i escalfar-se el cos, l’acte va finalitzar amb coca i xocolata calenta per a tothom, un esmorzar que aconseguir fer-los entrar en calor de seguida.



D’altra banda, durant aquesta setmana continuen les activitats nadalenques a Torredembarra. El Parc de Reis obrirà demà de cinc a vuit de la tarda al Pavelló Sant Jordi i, de set a dos quarts de nou del vespre, hi haurà la recollida de regals a Baix a Mar, a la Biblioplatja. Dimecres, els patges reials recolliran les cartes dels més petits a dos quarts de sis.