La nit de Cap d'Any se salda amb incendis a Reus i al Catllar

Al Catllar s'ha cremat una casa abandonada i, a Reus, una furgoneta i matolls

Redacció

Actualitzada 01/01/2018 a les 15:48

La nit de Cap d'Any ha deixat dos incendis a la província de Tarragona. Un d'ells, a Reus i, l'altre, al Catllar. En cap dels dos casos s'ha hagut de lamentar cap ferit.



A primera hora del matí, a les 07.16 hores, una dotació de Bombers ha treballat a Reus per sufocar un incendi que ha destruït totalment una furgoneta al carrer dels Paletes. Les flames s'han estès al solar del costat, on han acabat cremant 100 metres quadrats de vegetació.



Els Bombers han hagut de treballar també per sufocar l'incendi que ha destruït totalment la planta baixa d'una casa abandonada del Catllar, ubicada al carrer Prat de la Riba, 12. L'avís del servei va arribar a les 01.07 hores. Es van activar quatre dotacions dels Bombers. A l'interior de la construcció hi havia tot de deixalles i de runa. A l'interior de la casa, de planta baixa més dos pisos, no s'hi ha localitzat cap persona. No s'ha hagut de fer cap evacuació preventiva com a conseqüència d'aquest incendi, que ha quedat totalment extingit a les 03.16 hores.