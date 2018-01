Es declara un incendi al canyissar del barranc de Barenys a Salou

S’activa el Pla Alfa de prevenció d’incendis a les comarques tarragonines

Redacció

Actualitzada 01/01/2018 a les 21:58

Diverses dotacions de Bombers ha intervingut aquesta tarda en l’extinció d’un foc que es va declarar, pels volts de les cinc de la tarda, a una zona de vegetació, a tocar del camp de futbol municipal de Salou, per causes desconegudes.



Les flames es van estendre per la zona de canyissar de la riera del Barranc de Barenys a causa del vent que bufava a la zona i es van apropar a l’equipament esportiu. Segons l’alcalde de Salou, Pere Granados, els bombers van poder controlar les flames amb certa rapidesa. Cap a tres quarts de set de la tarda, els bombers es trobaven remullant la zona.



El Cos d’Agents Rurals va activar ahir a 15 comarques de Catalunya el Pla Alfa de prevenció d’incendis forestals. En concret, al nivell 2 –d’un total de 3–, per un risc «alt» de foc es va activar al Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp i Baix Penedès.