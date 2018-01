Altafulla desafia el termòmetre el primer dia de l'any 2018

Primer bany de l'any

Actualitzada 01/01/2018 a les 22:06

Només uns quants valents s'han atrevit avui a banyar-se al mar per continuar la tradició del Primer bany de l’any, en aquest cas del 2018. En un acte organitzat per Atletes d’Altafulla, grans i petits que van arribar a la platja per desafiar les baixes temperatures del termòmetre es van aplegar al Pont de Mar per capbussar-se en la Mediterrània cap a la una del migdia. Els altafullencs van ser recompensats després amb una xocolata calenta amb la qual van poder escalfar el cos.



Els actes nadalencs no han finalitzat a Altafulla. El Parc de Nadal continuarà obert avui i fins al 4 de gener al poliesportiu municipal. Dimecres, un patge reial recollirà les cartes que els més petits del municipi han escrit a Melcior, Gaspar i Baltasar. Els tres Reis Mags d’Orient arribaran a Altafulla divendres, a les sis de la tarda.