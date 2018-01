La Grossa passa de puntetes per la demarcació de Tarragona i només deixa tres números del cinquè premi a Falset

L'Estanc Pilar ha venut les butlletes agraciades

Actualitzada 31/12/2017 a les 15:05

La Grossa de Cap d'Any ha passat enguany de puntetes per la demarcació de Tarragona. Només ha deixat tres números del cinquè premi, el 68211, a Falset (Priorat). Les butlletes agraciades s'han venut des de l'Estanc Pilar. La propietària, Maria Pilar Pallejà, ha explicat a l'ACN que està "molt contenta" d'haver donat un cinquè premi i d'haver pogut "donar aquesta sort". Pallejà ha apuntat que desconeix si els números premiats els va despatxar en paper o de forma telemàtica, i tampoc si van ser dels últims que va vendre o dels que va vendre a l'agost. La venedora, que no s'ha quedat cap butlleta premiada, també ha explicat que de moment ningú s'ha acostat a l'establiment per celebrar el cinquè premi, però que té una ampolla de cava preparada per si arriba l'ocasió. L'Estanc Pilar fa tres anys que ven números de la Grossa però aquesta és la primera vegada que reparteix sort, un fet que des de l'establiment esperen que es pugui repetir l'any vinent.



El cinquè premi està dotat amb 2.500 euros, és a dir, 500 euros per cada euro jugat. En relació a les aproximacions, els afortunats que tinguin els números anterior i posterior al premiat rebran 75 euros, és a dir, 15 per cada euro jugat. Si s'han encertat les quatre últimes xifres, el bitllet rebrà 50 euros de premi, 10 per cada euro apostat. Els qui hagin encertat les tres últimes xifres o les tres primeres, rebran 25 euros, mentre que els bitllets que coincideixin amb les dues darreres xifres en rebran 5.