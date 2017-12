Rescaten un home que havia caigut d'una embarcació a Creixell

Ha estat desembarcat sa i estalvi al Club Nàutic Roda de Berà després d'estar una hora a l'aigua

Actualitzada 30/12/2017 a les 18:22

El tripulant d'una embarcació de vela lleugera ha estat rescatat aquest dissabte després d'estar una hora a l'aigua a Creixell.



L'equip de Salvament Marítim ha començat a actuar alertat per la Policia Local, a les 14.10 hores, en una recerca on han actuat l'Helimer 218, el Salvamar Fomalhaut i la llanxa de salvament de la Creu Roja.



Segons Salvament Marítim, les primeres informacions apuntaven que hi havia una persona amb una taula de windsurf que s'estava allunyant de la costa. Finalment, s'ha vist que es tractava d'una embarcació de vela lleugera, que s'ha localitzat, però no s'ha trobat la persona a dalt.



Finalment, al voltant de les 15.08 hores, la Creu Roja ha trobat a l'aigua el tripulant, que vestia neoprè, sense signes d'hipotèrmia. L'home ha manifestat que havia decidit llençar-se de l'embarcació perquè veia que anava a la deriva. El rescatat ha estat desembarcat sa i estalvi al Club Nàutic Roda de Berà.