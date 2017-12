Els Tres Tombs de Valls recuperen el Dinar de Germanor

Octavi Torné n'ha fet el cartell

Redacció

Actualitzada 30/12/2017 a les 10:03

Els Tres Tombs de Valls se celebraran el pròxim 14 de gener i compten com a gran novetat amb la recuperació del Dinar de Germanor, que es realitzarà al restaurant El Tast. La Societat de Sant Antoni considera aquest dinar com a una bona manera de posar punt final als actes i per establir vincles entre els amants d'aquesta tradició.



A més, també es va conèixer, durant la presentació dels Tres Tombs, que el tarragoní Octavi Torné en serà l'autor del cartell. L'il·lustrador està molt vinculat a la cultura popular de Tarragona i, entre d'altres, va ser l'autor del Cartell de la Baixada del Pajaritu del 2017, del cartell oficial de les festes de Carnaval de Tarragona del 2016 o del 27è Concurs Internacional de Focs Artificials.



Els Tres Tombs compten amb una llarga tradició a Valls i presenten una de les millors col·leccions de carros de treball d'arreu de Catalunya.