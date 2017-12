Està considerada per molts com la primera dona científica de la història

Una exposició al monestir de Santes Creus ret homenatge a Hypatia d'Alexandria, una de les primeres dones científiques de la història, segons ha informat l'autora de la mostra, Sara Dalmau.



L'exposició 'Hypatia: dona i seny' es podrà visitar durant tot aquest mes abans que es traslladi a l'Ateneu de Barcelona al gener de l'any que ve.



Hypatia, filòsofa i mestra neoplatònica, d'entre les nombroses disciplines que va cultivar, va destacar en Matemàtiques i Astronomia. Filla i deixeble de l'astrònom Teón, Hypatia d'Alexandria és considerada per molts la primera dona científica de la història. En un temps vetat per a l'accés femení al coneixement, ella va aconseguir llaurar-se un nom propi que ha perdurat en la història.



L'exposició és un homenatge a la perseverança femenina, a través de la figura d'aquesta científica pionera, plasmada sobre doles de roure de velles botes de vi.



Deu anys enrere, Dalmau va descobrir que els àcids tartàrics que cobreixen la fusta d'antigues botes de vi les transforma en llenços de textura molt peculiar i amb un gran potencial.



D'aquest interès ha sorgit les col·leccions 'Dones Tartàriques' (2014), 'Vinum Dolium' (2015), 'Temps de Verema' i 'Quines Veus?' (2016) que s'han exposat a diversos espais. «Pinto sobre fusta, perquè és el que més s'assembla a la pell de les persones», indica l'artista.



Dalmau, a més de l'ús de velles bótes de vi, també utilitza materials de maquillatge, com a màscara de pestanyes o laca d'ungles. En aquest últim treball pretén «admirar allò impossible i retre-li honor» i no només per les «matemàtiques i el brillant saber d'aquesta dona sàvia i antiga, sinó també en aquesta perseverança que suposa».