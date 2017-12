«És un goig poder conèixer el funcionament del municipi des de dins»

Àngels Poblet és la nova regidora a l’Ajuntament de Vila-seca després de la renúncia de Cristina Campallo

Cristina Serret

Actualitzada 28/12/2017 a les 21:11

—Quines seran les seves funcions a l’Ajuntament de Vila-seca?

—Vaig prendre possessió el 19 de desembre, i tot i que he tingut converses amb l’alcalde, han passat pocs dies, i a més amb una jornada electoral pel mig. Jo sóc professora de secundària a l’institut Barbat Miracle al mateix municipi de Vila-seca, així que donat el meu perfil docent, amb el que jo conec, m’escau i em queda proper, m’encarregaré d’aspectes relacionats amb l’educació.



—El mapa educatiu de Vila-seca li resulta proper?

—Sí, molt. Jo sóc professora d’anglès i alemany, i també sóc cap del departament de llengües estrangeres a l’institut. Anys enrere havia estat coordinadora d’ESO, i per tant també conec les escoles de primària del municipi.



—Com afronta la seva incorporació a l’equip de govern de l’Ajuntament de Vila-seca?

—És recent, i ha estat inesperat, perquè la meva incorporació ve per la renúncia d’un membre de la Corporació, i per tant, en un moment en què no hi comptàvem. Però el fet que no hi comptés i m’agafés per sorpresa no vol dir que no em faci il·lusió, tot el contrari. És un goig i un plaer poder conèixer el funcionament d’un municipi des de dins. El conec des del meu perfil docent, i per tant tinc relació amb la regidoria d’Ensenyament, també conec bé el municipi perquè hi visc i hi treballo, i participo en tot el que es fa amb els meus alumnes; conec bé l’Escola de música i el Conservatori perquè dono suport als temes de música de l’institut. Però ara tinc la possibilitat i el luxe de poder-ho conèixer des d’un altre vessant.



—Farà compatible la seva labor com a docent a l’institut Ramon Barbat i la regidoria?

—Sí, totes dues coses són compatibles, perquè m’agafa en un moment personal bo, els meus fills són grans, ja estudien fora de casa.



—Quina opinió li mereix la feina feta a la regidoria d’Ensenyament, encapçalada per Manuela Moya?

— Ha fet una feina excel·lent. Pel que he conegut, com a docent, i també en tot allò en què he participat directament, no puc dir altra cosa que bons comentaris. Tinc fills que han estudiat aquí. La meva filla ha començat aquest curs els estudis universitaris, per tant l’any passat era alumna de segon de batxillerat i va tenir l’oportunitat d’utilitzar el CRAI, una iniciativa que des de l’Ajuntament s’ha promocionat i gestionat per fer-la possible, permetent que recursos universitaris molt valuosos a nivell d’espai i de material arribin als nostres alumnes de batxillerat. També hi ha un Pla Educatiu d’Entorn molt complet i amb moltes activitats per a tots els nivells, i en les quals també he participat. Penso que a Vila-seca l’àmbit de l’educació està molt mimat, molt cuidat i molt ben treballat.



— Té el mateix cognom que l’alcalde, Josep Poblet. Els uneix alguna relació de parentiu?

—No, és una coincidència. Aquesta és la pregunta que tothom ens fa, a mi i a l’alcalde. Però ni tan sols venim del mateix municipi, perquè la meva família és de Valls, i per tant el meu Poblet és de l’Alt Camp. Ha sigut una casualitat, si bé és cert que Poblet no és un cognom gaire comú.